NYT: Китай "нанимает" шпионов в США через LinkedIn

Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина рассказал об активности китайских вербовщиков в сервисе LinkedIn журналистам издания The New York Times.

"Мы наблюдаем за тем, как китайские спецслужбы ведут активную разведывательную деятельность в LinkedIn, поскольку этот сервис идеально подходит для сбора информации. Он позволяет удаленно узнать практически любую информацию путем обычного неформального общения", - пояснил Иванина.

На заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности отреагировали и представители сервиса. Николь Леверич рассказала, что сотрудники LinkedIn заметили высокую активность китайских пользователей. Сейчас администрация сервиса проводит масштабную программу по удалению поддельных аккаунтов.