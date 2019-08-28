Директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Иванина рассказал об активности китайских вербовщиков в сервисе LinkedIn журналистам издания The New York Times.
"Мы наблюдаем за тем, как китайские спецслужбы ведут активную разведывательную деятельность в LinkedIn, поскольку этот сервис идеально подходит для сбора информации. Он позволяет удаленно узнать практически любую информацию путем обычного неформального общения", - пояснил Иванина.
На заявление директора Национального центра контрразведки и безопасности отреагировали и представители сервиса. Николь Леверич рассказала, что сотрудники LinkedIn заметили высокую активность китайских пользователей. Сейчас администрация сервиса проводит масштабную программу по удалению поддельных аккаунтов.
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