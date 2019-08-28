Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что Соединенные Штаты и Великобритания могут присоединиться к "нормандскому формату". Такое заявление американский чиновник сделал в эфире украинской радиостанции "Радио Свобода".
По словам Болтона, если участники "нормандской четверки" Россия, Украина, Франция и Германия захотят пригласить Великобританию и США к обсуждению вопроса урегулирования ситуации в Донбассе, то Лондон и Вашингтон готовы принять участие в переговорах.
Также советник американского лидера заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет переговорить с Дональдом Трампом в Варшаве.
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