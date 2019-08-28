Болтон допустил интеграцию Великобритании и США в "нормаднский формат"

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что Соединенные Штаты и Великобритания могут присоединиться к "нормандскому формату". Такое заявление американский чиновник сделал в эфире украинской радиостанции "Радио Свобода".

По словам Болтона, если участники "нормандской четверки" Россия, Украина, Франция и Германия захотят пригласить Великобританию и США к обсуждению вопроса урегулирования ситуации в Донбассе, то Лондон и Вашингтон готовы принять участие в переговорах.

Также советник американского лидера заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сможет переговорить с Дональдом Трампом в Варшаве.