Уже третий сенатор США посетовал на неполучение российской визы

Американский сенатор Майк Ли подал документы на получение визы для въезда в Россию, но пока ему ее не дали. Об этом заявил его представитель.

Политик намерен приехать в нашу страну на следующей неделе, сейчас ждет одобрения от российских властей. В Москве Ли планирует провести встречу с Джоном Хантсманом, который покидает должность посла США в России.

Накануне сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи заявили, что получили отказ в визе на въезд в РФ. По словам Мерфи, российские власти продолжают изолировать свою страну, препятствуя визитам.

Что касается Джонсона, в российском посольстве в Вашингтоне сказали, что он вообще не обращался за визой. В МИД РФ отметили, что этот политик находится в стоп-листе, который был сформирован в ответ на запрет въезда в США представителей России, и давно об этом знает. "Это называется манипуляция информацией", - констатировали в министерстве.

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