Полковник из США обозвал украинских военных "необразованными пьяницами"

Американский полковник Роберт Трейси прибыл на Украину для обучения украинских солдат. Позже в своем блоге он жестко раскритиковал украинских военных. Под Львовом на Яворовском полигоне был создан специальный учебный центр для военнослужащих Украины.

Начальник "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберт Трейси написал в своем личном блоге следующие строки: "Украинские военные - это невероятно ленивые жадные пьяницы со слабым образованием, к тому же склонные к коррупции".

Трейси возмутился тем, что украинцы не хотят учить английский язык. Многие из них вообще не понимают друг друга, поскольку одни говорят только на русском, другие - только на украинском. Есть и такие, кто понимает только венгерский или румынский.

Полковник рассказал, что военнослужащие армии ВСУ часто могут саботировать учебный процесс, уклоняться от тренировок и игнорировать рекомендации инструкторов. Также в украинской армии, по словам Трейси, процветает воровство.

Еще одна проблема украинских воинов - это поголовное пьянство. Американский полковник утверждает, что на Яворовском полигоне "пьют все", а занятия приходиться начинать с прохождения теста на наличие алкоголя в крови.