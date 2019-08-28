Волкер поставил ультиматум России относительно возвращения в G8

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал интервью украинскому телеканалу "Прямой", в котором поставил России завуалированный ультиматум. По его словам, Россию исключили из формата G8 в 2014 году из-за "аннексии Крыма", поэтому для возвращения за стол переговоров РФ должна сделать "соответствующие действия".

Примечательно, что раньше Волкер открыто говорил о том, что Россия должна уйти из Крыма, чтобы открыть перед собой возможности сотрудничества с Западом. Свой "ультиматум" представитель госдепа США опубликовал в Twitter, чем вызвал ответную реакцию пользователей соцсети.

Более того, слова Волкера противоречат позиции официального Вашингтона. В частности, Майк Помпео и Дональд Трамп заявляли о возвращении РФ в "большую восьмерку" без каких-либо условий и ультиматумов.

Под публикацией Волкера начали перечислять страны и территории, которые США также должны покинуть. Соединенным Штатам припомнили Ливию, Ирак, Сирию, Афганистан, Южную Корею, Японию, а также аннексированные территории Мексики и уничтоженных коренных жителей Америки.