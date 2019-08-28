Госсекретарь США Майк Помпео рассказал журналистам, что администрация Дональда Трампа сделает все возможное для возвращения России в "большую восьмерку". Также Помпео спросили, нужно ли возвращать Россию в G7. Он ответил, что, по мнению Дональда Трампа, это необходимо.
"Так считает президент. А я работаю на президента. Поэтому мы уже начинаем соответствующую работу", - прокомментировал Помпео.
Ранее президент США уже высказывался относительно возвращения России в "большую семерку". Дональд Трамп говорил, что может направить приглашение Владимиру Путину на участие в саммите G7 в качестве гостя. Позже американский лидер посчитал, что президент России не примет такое предложение.
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