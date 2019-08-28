Коломойский рассказал о вариантах второго срока для Зеленского

Миллиардер Игорь Коломойский оценил возможности Владимира Зеленского быть избранным президентом Украины и второй раз.

По его мнению, мерилом эффективности может стать число украинцев, вернувшихся при нем на родину. По оценкам Коломойского, сейчас население страны составляет 35 млн человек.

"Если будет 38 млн, значит, нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн", - полагает миллиардер. Отметим, что ранее СМИ связывали его с поддержкой избирательной кампании Зеленского, а сам Коломойский такие предположения отвергал.

В июне 2017 году последний покинул Украину после полной национализации Приватбанка, основным акционером которого он был. Самого его обвинили в выводе банковских активов. Коломойский тогда покинул страну, но после инаугурации Зеленского вернулся.

Ранее Игорь Коломойский признался журналистам, что изредка беседует с Владимиром Зеленским по телефону и морально его поддерживает.