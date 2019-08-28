"С Богом!": в Византии знак хэштега # использовался 900 лет назад

Археологи обнаружили обломок керамического предмета во время раскопок в городе Ялова на западе Турции. На керамическом изделии был выгравирован знакомый пользователям интернета знак хэштега. Находку датируют 13 веком (поздней византийской эпохой).

Изначально город был построен греками в 74 году до нашей эры. Позже он перешел во владение Римской империи, а после ее распада - отошел к Византии. Именно в окрестностях Ялова в 1302 году состоялась Бафейская битва между османской и византийской армиями.

Примечательно, что археологи обнаружили в Ялове большое количество находок греческой культуры. Но самой необычной оказался керамический обломок с хэштегом. К сожалению, историки пока не могут объяснить, что этот символ означал для древних греков.

В прошлом году исследователи уже находили знак хэштега в южноафриканской пещере. Также историки встречали хэштег в средневековой медицинской литературе. Ученые пришли к выводу, что его изображали в качестве аналога кресту. Знак читался как "cum deo", что в переводе с латыни: "С Богом!".

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