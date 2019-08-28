Канцелярия действующего президента Гамбии Адама Барроу сообщила о смерти первого лидера независимой от Британии Гамбии Дауда Джавара.
Действующий президент приказал приспустить государственные флаги, а также выразил глубочайшие соболезнования родным Дауда Джавара и всем соотечественникам.
Дауда Джавара возглавил правительство Гамбии в 1970 году, спустя 5 лет после обретения страной независимости от Великобритании. Он руководил страной до 1994 года.
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