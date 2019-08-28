Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал недавнее заявление "большой семерки" относительно Сянгана.
По его словам, китайская сторона выражает сильное недовольство, а также решительный протест в связи с тем, что "Группа семи" снова пытается влиять на суверенные дела Китая.
Представитель МИД отметил, что во внутренние дела Китая не в праве вмешиваться ни одно государство, организация, либо частное лицо. В конце своего заявления Шуан заявил, что КНР в законном порядке восстановила суверенитет над Сянганом, поэтому ни одно государство не в праве делать какие-либо заявление по этому поводу.
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