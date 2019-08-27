Уголовное дело возбудили против спикера Рады из-за трагедии в Одессе

Бывший чиновник администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов рассказал журналистам, что в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия открыто уголовное дело в связи с трагическими событиями в Одессе 2 мая 2014 года.

Портнов опубликовал документы, в которых указано, по каким статьям было инициировано уголовное производство: незаконный оборот оружия, организация массовых беспорядков, повлекших за собой гибель людей, контроль над незаконными бандформированиями, а также террористический акт.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об одесской трагедии. 2 мая 2014 года одесские активисты собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины. Радикально настроенные группировки разгромили их палаточный городок на Куликовом поле. Спасаясь, активисты укрылись в Доме профсоюзов, который был подожжен радикалами. Из-за пожара погибли 48 человек, еще около 300 пострадали.

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