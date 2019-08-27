Переговоры в Афганистане между США и террористической организацией "Талибан", запрещенной в России, близки к завершению.
Об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель "Талибана". По его словам, в скором времени будет заключено соглашение, после которого последует межафганский диалог с официальным Кабулом. Последний в свою очередь должен привести к соглашению по переходному периоду.
Также было заявлено, что при уходе иностранных военных из Афганистана им будут обеспечены безопасные коридоры.
Ранее Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Вооруженные силы США могли бы одержать победу в Афганистане за семь-десять дней. Однако американский лидер подчеркнул, что не собирается так поступать, поскольку при подобном исходе погибнут порядка десяти миллионов человек.
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Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
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