Коэльо извинился перед французами за поведение президента Бразилии

Известный бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в Twitter видеозапись, в которой принес извинения народу Франции и лично Эмманюэлю Макрону, а также его супруге Брижит в связи с неподобающим поведением президента Бразилии Жаира Болсонару.

"Это печальное видео снято с целью принести извинения моим французским друзьям за тот кризис, который был спровоцирован истерическим поведением Болсонару в адрес французского президента и его супруги", - рассказал Коэльо.

Писатель также отметил беспомощность бразильских властей, которые лишь наблюдают как леса Амазонии уничтожает пожар. По мнению Коэльо, в такой ситуации бразильские политики только и могут, что оскорблять, насмехаться и говорить "откровенную чушь", лишь бы избежать ответственности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на насмешку бразильского лидера Жаира Балсонару в адрес своей жены. Он пожелал народу Бразилии "нормального президента".

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