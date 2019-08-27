Газета "Кхао Сот" обнаружила мужчину, которому может быть 128 лет. Он Пханчомпху живет в деревне Монсомбун вместе с женой, 7 детьми и 11 внуками. В удостоверении личности Пханчомпху указана дата рождения 9 апреля 1891 года.
Если документ подлинный, то долгожитель из Таиланда может стать одним из самых старых мужчин, проживающих на Земле. Он Пханчомпху находится в отличной физической форме для своих лет: самостоятельно передвигается и поднимается по лестнице на второй этаж.
Сам долгожитель утверждает, что смог дожить до такого возраста благодаря регулярным физическим нагрузкам и здоровой органической пище. Журналисты, которые встречались с Пханчомпху, утверждают, что он находится в своем уме и обладает хорошей памятью.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Росстат зарегистрировал рекордное количество долгожителей в России. Количество граждан старше ста лет растет последние восемь лет, подчеркивают в ведомстве.
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