Складывается впечатление, что Латвией управляют придурки, заявил действующий мэр латышского Вентспилса.
Столь жесткое заявление Айвар Лембергс сделал в эфире радиостанции Baltkom.
Глава Вентспилса указал, что власти постсоветской республики не выполняют никакого анализа идей перед тем, как воплотить их в жизнь. Нужно же, сетует Лембергс, "разбираться, устанавливать причинно-следственную связь, рассчитывать".
Отметим, что Айвар Лембергс далеко не в первый раз критикует властей Латвии. В минувшем году, например, мэр Вентспилса сравнил аресты защитников русских школ со сталинскими репрессиями.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.