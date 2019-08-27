Мэр Вентспилса: складывается впечатление, что Латвией правят придурки

Складывается впечатление, что Латвией управляют придурки, заявил действующий мэр латышского Вентспилса.

Столь жесткое заявление Айвар Лембергс сделал в эфире радиостанции Baltkom.

Глава Вентспилса указал, что власти постсоветской республики не выполняют никакого анализа идей перед тем, как воплотить их в жизнь. Нужно же, сетует Лембергс, "разбираться, устанавливать причинно-следственную связь, рассчитывать".

Отметим, что Айвар Лембергс далеко не в первый раз критикует властей Латвии. В минувшем году, например, мэр Вентспилса сравнил аресты защитников русских школ со сталинскими репрессиями.