Экс-партнер Трампа по бизнесу попался на воровстве чемоданов

Полиция задержала владельца сети отелей в штате Миссисипи Динеша Чавла, который ранее сотрудничал с Trump Organization. Бизнесмена обвиняют в краже чемоданов из аэропорта.

Недавно Чавла приехал в аэропорт Мемфиса, где забрал один из чемоданов с ленты выдачи багажа, а затем отнес его в свою машину. После этого бизнесмен вернулся в аэропорт и вылетел своим рейсом. Действия Чавлы попало на камеры видеонаблюдения.

Когда полицейские провели обыск машины бизнесмена они обнаружили еще один чемодан, который он незаконно присвоил еще в июле текущего года. Общая стоимость двух украденных чемоданов была оценена почти в 4 тысячи долларов. Бизнесмен заплатил залог в размере 5 тысяч долларов и вышел на свободу. Динеш Чавла сознался в кражах.

Полгода назад компания Chawla Hotels, СЕО которой является Динеш Чавла, вела переговоры с Trump Organization по поводу открытия новых отелей. Компания Трампа решила выйти из проекта из-за плохого политического климата.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как близкий друг Дональда Трампа сорвал введение американских санкций против "Северного потока-2".

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