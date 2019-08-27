Ливан попросил Россию помочь в урегулировании конфликта с Израилем

Действующий премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к российской стороне с просьбой не допустить дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном.

Саад Харири попросил Москву об этом в ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Премьер-министр Ливана попросил Москву использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 августа беспилотники Израиля вторглись в небо над южной окраиной Бейрута, столицы Ливана. Один из аппаратов упал, а другой взорвался.

Президент Ливана Мишель Аун, отметим, назвал атаку израильских беспилотников "объявлением войны".