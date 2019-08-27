Действующий премьер-министр Ливана Саад Харири обратился к российской стороне с просьбой не допустить дальнейшей эскалации напряженности между Израилем и Ливаном.
Саад Харири попросил Москву об этом в ходе телефонного разговора с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.
Премьер-министр Ливана попросил Москву использовать свой авторитет и влияние для недопущения дальнейшей эскалации напряженности между двумя странами.
Напомним, что в ночь с 24 на 25 августа беспилотники Израиля вторглись в небо над южной окраиной Бейрута, столицы Ливана. Один из аппаратов упал, а другой взорвался.
Президент Ливана Мишель Аун, отметим, назвал атаку израильских беспилотников "объявлением войны".
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