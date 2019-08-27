Макрон: отталкивать Россию от Европы - стратегическая ошибка

Отталкивать Россию от Европы - большая стратегическая ошибка, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, это чревато продолжением конфликтов в Европе, так как она является "театром стратегической борьбы между США и Россией"

Макрон добавил, что РФ Запад толкает либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими государствами, например с Китаем, а это не в интересах Европы.

Президент Франции также отметил, что надо тщательно "перетасовать карты", налаживая честный диалог с Россией. Через несколько дней Москву посетят министры обороны и иностранных дел Франции Флоранс Парли и Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, ранее французский лидер опубликовал в одной из соцсетей пост о нашей стране на русском языке. "Россия - очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока", - написал он.

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