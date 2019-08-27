Госдеп США удалил Палестину со своего сайта из-за обновления ресурса

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объяснил исключение Палестины из списка стран и территорий.

В американском ведомстве заявили, что исключение связано с обновлением сайта, а не с изменениями во внешней политике Вашингтона по отношению к Палестины, сообщает CNN.

Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна, отметим, заявил, что Палестинская автономия осуждает госдепартамент Соединенных Штатов Америки за это действие.