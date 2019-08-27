Государственный департамент Соединенных Штатов Америки объяснил исключение Палестины из списка стран и территорий.
В американском ведомстве заявили, что исключение связано с обновлением сайта, а не с изменениями во внешней политике Вашингтона по отношению к Палестины, сообщает CNN.
Представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна, отметим, заявил, что Палестинская автономия осуждает госдепартамент Соединенных Штатов Америки за это действие.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.