Макрон заявил о конце эпохи западного доминирования

О конце эпохи доминирования Запада в мире сделал заявление французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, «обстоятельства меняются».

Макрон связал данные «обстоятельства» с изменениями геополитического характера. По словам президента, «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».

Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила. «Правда.Ру» провела исследование реакции Запада на это высказывание.