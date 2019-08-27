О конце эпохи доминирования Запада в мире сделал заявление французский лидер Эммануэль Макрон. По его словам, «обстоятельства меняются».
Макрон связал данные «обстоятельства» с изменениями геополитического характера. По словам президента, «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии».
Ранее в интервью Financial Times президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила. «Правда.Ру» провела исследование реакции Запада на это высказывание.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.