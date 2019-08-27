Песков: Кремль не получал приглашение на G7 от Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал приглашение на предстоящий саммит G7 от американского лидера Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома на встрече в Биаррице заявил, что готов пригласить Владимира Путина на встречу "большой семерки".

Несмотря на свою решительность, Дональд Трамп отметил, что российский президент может и не приехать на саммит.

"Правда.Ру" рассказывала о том, что, по словам Дональда Трампа, Владимир Путин "гордый" и не будет проситься в G8. Ранее Трамп согласился с предложением главы Франции Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит "Большой восьмерки" в 2020 году.

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