Прокуратура Швеции не будет настаивать на пересмотре дела A$AP Rocky

Пресс-служба шведской прокуратуры сообщила, что не будет направлять в окружной суд Стокгольма прошение о пересмотре приговора американскому рэперу A$AP Rocky. Ранее Ракима Майерса (настоящее имя рэпера) приговорили к двум месяцам условно за избиение.

Прокурор Даниэль Сунессон пояснил, что ранее ведомство действительно хотело обжаловать приговор, вынесенный 14 августа, поскольку суд счел недоказанным тот факт, что подозреваемый использовал стеклянную бутылку для нанесения побоев. Позже, по словам Сунессона, прокуратура оказалась удовлетворена решением судьи, поскольку к условному сроку приговорили не только самого рэпера, а и его соратника.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что шведская прокуратура настаивала на шести месяцах лишения свободы для американского рэпера A$AP Rocky. суд заслушал показания двух свидетельниц, которые побоялись прийти в суд, поэтому свидетельствовали по видеосвязи. Они не подтвердили показания истца, который утверждал, что A$AP Rocky ударил его бутылкой по голове.

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