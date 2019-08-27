Администрация Facebook заблокировала крупный украинский паблик "Mova"

Украинский активист Алексей Кляшторный рассказал в Facebook, что один из крупнейший проукраинских пабликов в соцсети был заблокирован. Администрация заблокировала сообщество "Mova", которое насчитывало около 520 тысяч подписчиков.

Кляшторный просит всех неравнодушных обратиться в техническую поддержку Facebook для обжалования решения о блокировке. Активист называет сообщество "Mova" главным патриотическим оплотом Украины в соцсетях.

Также Кляшторный раскрыл причину блокировки паблика. По его словам, в адрес сообщества поступило слишком много жалоб на публикации, в которых призывали "защищаться от агрессии Московии".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского проводит подготовку к отмене указа о блокировке социальный сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" в стране. Об этом недавно рассказали украинские СМИ со ссылкой на собственные источники в администрации Зеленского.

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