Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота Российской Федерации.
Об этом сообщил заместитель главы штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Специалист отмечает, что "Переяслав" возвращался с учений НАТО в Грузии. Украинский малый разведывательный корабль вошел в зону проведения российских учений из-за того, что там якобы не было никакой деятельности, заявил Рыженко.
Также замглавы штаба командования ВМС Украины указал на то, что "Переяслав" был там не один, в регионе было "интенсивное судоходство".
Андрей Рыженко добавил, что малый разведывательный корабль Военно-морских сил Украины имел право войти в зону учений — это разрешено международным правом, подчеркнул специалист.
Корабли Черноморского флота Российской Федерации сопровождали "Переславль" от самой Грузии.
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