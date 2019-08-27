Разведывательное судно Украины зашло в зону учений российского флота

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону проведения учений Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом сообщил заместитель главы штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

Специалист отмечает, что "Переяслав" возвращался с учений НАТО в Грузии. Украинский малый разведывательный корабль вошел в зону проведения российских учений из-за того, что там якобы не было никакой деятельности, заявил Рыженко.

Также замглавы штаба командования ВМС Украины указал на то, что "Переяслав" был там не один, в регионе было "интенсивное судоходство".

Андрей Рыженко добавил, что малый разведывательный корабль Военно-морских сил Украины имел право войти в зону учений — это разрешено международным правом, подчеркнул специалист.

Корабли Черноморского флота Российской Федерации сопровождали "Переславль" от самой Грузии.