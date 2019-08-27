Handelsblatt: санкции против "Северного потока-2" нанесут ущерб США

Деловая газета Германии Handelsblatt сообщила, что американские санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2", могут нанести ущерб США. Автор публикации утверждает, что под ударом могут оказаться американские газовые и нефтяные проекты в Мексиканском заливе.

Издание ссылается на то, что Вашингтон учитывает возможные осложнения от санкций против "Северного потока-2", но не берет их во внимание, поскольку желание ввести ограничительные меры очень велико. Американских чиновников не интересует даже то, что компании, задействованные в проекте газопровода, играют ключевую роль на энергетическом рынке.

Например, субподрядчики "Северного потока-2" долго время сотрудничали с американскими компаниями Exxon Mobil и Chevron на проектах в Мексиканском заливе. Автор материала считает, что включение субподрядчиков в санкционные списки приведет к срыву сроков реализации нефтяных и газовых проектов в Мексиканском заливе. Примечательно, что по мнению автора, быстро заменить подобные узкоспециализированные организации не получится. Поэтому строительство объектов может быть заморожено.

Критически к американским санкциям против "Северного потока-2" относятся не только в Европе. Экономика США также враждебно настроена к ограничительным мерам против газопровода, поскольку они нанесут ущерб американским экспортерам газа. После введения санкций Европа будет вынуждена сократить закупки СПГ из США и нарастить экспорт сжиженного газа из других стран.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об активной подготовке Вашингтона к введению санкций против "Северного потока-2". Комитет по международным отношениям Сената США опубликовал недавно "Закон о защите энергетической безопасности Европы", который был одобрен 20 голосами против 2. Комитет профильный, это означает, что закон будет принят Конгрессом. Затем его подпишет Дональд Трамп, что тоже не вызывает сомнений.

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