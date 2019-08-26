Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что не может уснуть без пистолета на прикроватной тумбочке.
Об этом экс-глава постсоветской республики заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.
Так бывший президент Украины ответил на вопрос журналиста о том, чувствовал ли он опасность в 1991 году во время обретения страной независимости.
Леонид Кравчук заявил, что реальной опасности в то время не чувствовал. Но сегодня, по его словам, ощущает "какую-то угрозу", природу которой и сам не может объяснить.
Для собственного успокоения перед сном 85-летний Кравчук достает пистолет и кладет его на прикроватную тумбочку. Экс-глава постсоветской республики считает, что оружие "если кто-то что-то захочет сделать" ему не поможет, но с ним, тем не менее, он чувствует себя увереннее и даже может заснуть.
Напомним, что Леонид Кравчук — первый президент Украины, занимавший пост главы государства с 1991 года по год 1994.
Кравчук называл Донбасс "раковой опухолью" Украины и предупреждал, что регион никогда не согласится быть подвластным Киеву вновь.
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