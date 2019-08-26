Трамп заявил, что Путин "гордый" и просить принять РФ в G8 не будет

Российская Федерация примет приглашение вернутся в "Большую восьмерку", если ей это предложат.

Об этом в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Но сама РФ проситься в G8 не будет, убежден глава государства. Президент России Владимир Путин — человек гордый, и просить никого и ни о чем не будет, отметил Дональд Трамп.

Напомним, что ранее Трамп согласился с предложением главы Франции Эммануэля Макрона пригласить Российскую Федерацию на саммит "Большой восьмерки" в 2020 году.

Владимир Путин же тогда отметил, что российская сторона считает полезными любые контакты со странами "Большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году, после вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, участники G8 не поехали на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в столице Брюсселя Бельгии.

Сегодня в G7 входят США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Япония.

Напомним, что совсем недавно глава Евросовета Дональд Туск предложил вместо России принять в международный клуб Украину.

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