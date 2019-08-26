Вильнюс планирует расследовать влияние России на политику Литвы

В Вильнюсе потребовали расследовать влияние Российской Федерации на политику Литвы.

Об этом сообщается пресс-служба Сейма Литвы.

Согласно предоставленной информации, с таким требованием к властям постсоветской республики обратились члены оппозиционной фракции "Союз Отечества — Христианских демократов Литвы" и члены комитета по национальной безопасности.

Отметим, что обращение направлено на фоне скандала с участием члена Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Ирины Розовой, которая участвовала в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Консерваторы считают это угрозой национальной безопасности республики.

Через нее РФ могли попытаться "повлиять на политическую систему Литвы, ее внутриполитические процессы, избирательные кампании и их финансирование и партийные коалиции", уверены инициаторы расследования.

Ранее бывший президент Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в конце 1980-ых годов обманом заставил Прибалтику остаться в СССР.

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