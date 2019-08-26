Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Об этом в своем личном аккаунте в социальной сети Twitter сообщил глава Интернет-общества Гонконга Чу Ка-Чонг.
По словам специалиста, существует целый ряд механизмов обхода настроек конфиденциальности Telegram. С их помощью представители силовых структур Гонконга могут разведать номера телефонов участвующих в митингах граждан, заявляет Чу Ка-Чонг.
Отметим, что протестующие в Гонконге используют Telegram как основной способ связи и обмена информацией друг меж другом. После того, как в СМИ стала появляться информация о том, что анонимность участия в чатах протестного движения может быть выявлена сотрудниками правоохранительных органов, митингующие стали массового их покидать.
Напомним, что массовые протесты в Гонконге — специальном административном районе Китайской Народной Республики — начались в марте текущего года. Социальная обстановка значительно обострилась в июле.
Причиной митингов и шествий стала боязнь местных жителей потерять автономию региона из-за нашумевшего закона об экстрадиции.
В Пекине, отметим, считают, что за массовыми протестами в Гонконге стоят Соединенные Штаты Америки.
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