Оппозиционные депутаты Рады остались недовольны распределением постов

Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" осталась недовольна предложением возглавить комитет Верховной рады по свободе слова. Такое заявление сделал председатель партии Вадим Рабинович.

"Нам предложен один комитет - по свободе слова, с обрезанными полномочиями, с отсутствующими функциями, с отсутствием возможности что-то делать", - сказал он.

По мнению депутата, его партия должна бойкотировать подобное предложение и не возглавлять парламентские комитеты - "подачки не брать". В скором времени "Оппозиционная платформа - За жизнь" проведет консультации по этому вопросу.

При этом Рабинович подчеркнул, что представителям партии "Голос" предложили возглавить 15 комитетов. "Больше всего руководящих постов получил "Голос" - 15. То есть каждый член фракции у них - уже руководитель. И большое количество практически ключевых постов получили неизвестные никому вообще лица", - заключил парламентарий.