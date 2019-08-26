Трамп считает "полезным" присутствие России на саммите G7

Присутствие российской стороны на саммите "Большой семерки" было бы полезным, заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с Ангелой Меркель в Биаррице.

Также Трамп предположил, что сам саммит состоится в Майами, и заверил, что он пройдет без "сюрпризов", включая каких-либо неожиданных гостей. На текущем же саммите, по его словам, о России говорили, но каких-либо голосований по позиции Трампа не было.

"Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается…. Я думаю, что это было бы полезным", — цитирует американского лидера ТАСС.

До этого The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите "Большой семерки" во Франции из-за позиции по вопросу восстановления формата G8 с участием России.