Присутствие российской стороны на саммите "Большой семерки" было бы полезным, заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с Ангелой Меркель в Биаррице.
Также Трамп предположил, что сам саммит состоится в Майами, и заверил, что он пройдет без "сюрпризов", включая каких-либо неожиданных гостей. На текущем же саммите, по его словам, о России говорили, но каких-либо голосований по позиции Трампа не было.
"Есть те, кто со мной на 100% согласен, есть те, кто не соглашается…. Я думаю, что это было бы полезным", — цитирует американского лидера ТАСС.
До этого The Guardian сообщила со ссылкой на источники, что Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите "Большой семерки" во Франции из-за позиции по вопросу восстановления формата G8 с участием России.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.