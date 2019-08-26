ЦИК Абхазии назначила дату второго тура выборов на 8 сентября

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила второй тур президентских выборов на 8 сентября. Такое заявление сделал спикер республиканского парламента Валерий Кварчия.

Как уточняет местное новостное агентство "Апсны", второй тур выборов состоится, поскольку ни одни из зарегистрированных кандидатов не смог набрать 50% от общего числа голосов. Как отметили в ЦИК, прошедшие выборы показывают, что "Абхазия состоялось как демократическое государство".

Первый тур выборов президента в стране прошел накануне, 25 августа. По результатам обработки данных со 150 из 154 избирательных участков, лидирует действующий президент республики Рауль Хаджимба. За него проголосовали 26,6% избирателей, на втором месте - бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба (24,6%), замыкает тройку лидеров председатель оппозиции Алхас Квициния (24,6%).