РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сегодня представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также он отметил, что от Соединенных Штатов пока пока не поступает никаких сигналов о переговорах по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Российский лидер Владимир Путин в ходе последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом предлагал обсудить эту тему.
"Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными", - сказал представитель Кремля.
Напомним, Америка произвела испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии более 500 км.
Путин на прошлой неделе поручил минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России, и подготовить симметричный ответ.
Источник фото: Facebook
Читайте также:
В Пентагоне разрабатывают ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.