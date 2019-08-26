Песков: Россия готовит ответ на испытания США новой ракеты

РФ приступила к подготовке ответа США в связи с испытанием ракеты после выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом сегодня представителям СМИ заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также он отметил, что от Соединенных Штатов пока пока не поступает никаких сигналов о переговорах по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Российский лидер Владимир Путин в ходе последней встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом предлагал обсудить эту тему.

"Последствия для стратегической стабильности будут достаточно губительными", - сказал представитель Кремля.

Напомним, Америка произвела испытательный пуск крылатой ракеты наземного базирования, которая поразила цель на расстоянии более 500 км.

Путин на прошлой неделе поручил минобороны, МИД и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России, и подготовить симметричный ответ.

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