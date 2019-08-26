Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов провести двусторонние переговоры по выработке торгового соглашения. Об этом сообщает американское агентство Reuters.
По его словам, накануне вечером представители Китая связались с официальным лицами США и сообщили о своем желании вернуться к переговорам. В свою очередь Трамп приветствовал это решение китайских властей. "Очень позитивное для мира развитие событий", - сказал он.
Ранее ведущий переговорщик китайской стороны Лю Хэ заявил о стремлении Пекина разрешить все торговые противоречия с Соединенным Штатами путем "спокойных переговоров". Он опроверг стремление к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, с начала осени Белый дом установил пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут до 30%. Трамп не раз заявлял, что жалеет о решении поднять пошлины на ввоз китайских товаров лишь на 5%.
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