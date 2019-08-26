Трамп заявил, что Китай готов к переговорам по торговому соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай готов провести двусторонние переговоры по выработке торгового соглашения. Об этом сообщает американское агентство Reuters.

По его словам, накануне вечером представители Китая связались с официальным лицами США и сообщили о своем желании вернуться к переговорам. В свою очередь Трамп приветствовал это решение китайских властей. "Очень позитивное для мира развитие событий", - сказал он.

Ранее ведущий переговорщик китайской стороны Лю Хэ заявил о стремлении Пекина разрешить все торговые противоречия с Соединенным Штатами путем "спокойных переговоров". Он опроверг стремление к дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, с начала осени Белый дом установил пошлины на китайские товары общей стоимостью 300 млрд долларов. С 1 октября пошлины на товары общей стоимостью 250 млрд долларов вырастут до 30%. Трамп не раз заявлял, что жалеет о решении поднять пошлины на ввоз китайских товаров лишь на 5%.