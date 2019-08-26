В Кремле прокомментировали идею вернуть Россию в G7

Возвращение в G7 не является самоцелью для России, она не собирается никому навязывать свое участие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, наша страна не отказывалась ни от каких форматов общения. Представитель Кремля добавил, что вернуться в "семерку" только по приглашению одного государства невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом.

Сегодня на данную тему высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия не была инициатором обсуждения вопроса возобновления формата "восьмерки".

"Мы никого ни о чем не просили. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать", - сказал министр.

Он добавил, что главные мировые вопросы в настоящее время решаются в "группе двадцати".

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