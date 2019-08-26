Президент Грузии заявила о желании вернуть Абхазию и Южную Осетию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии. Она выразила надежду на то, что они вернутся в состав Грузии в период ее правления.

Произойти это должно мирным путем, добавила Зурабишвили. Она подчеркнула, что сделает для этого все возможное.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные обстреляли Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. На защиту страны стала РФ, она ввела войска в республику и вытеснила военных.

Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, Грузия их независимость не признает.

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