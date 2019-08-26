Поставляемые из Эквадора в Россию бананы поражены опасным грибком

В Колумбии — одном из крупнейших мировых экспортеров бананов — обнаружен штамм опасного грибка Fusarium TR4.

Об этом предупреждают мир ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах.

Специалисты отмечают, что грибок убивает целые плантации сорта "кавендиш" — того, что можно найти на прилавках почти любого российского магазина.

Споры опасного грибка передаются через почву и воду, а заражают через корни. Настигнутое грибком растение вянет. Через некоторое время оно погибает от обезвоживания.

Плоды такого растения ни в коем случае есть нельзя.

Примечательно, что в начале прошлого века близкий родственник грибка Fusarium TR4 уже уничтожил другой не менее популярный сорт — "гро мишель". Тогда дефицит бананов удалось избежать благодаря "кавендишу" — он оказался устойчив к тому грибку.

Сегодня же альтернативы "кавендишу" нет.

Fusarium TR4 — не единственная на сегодняшний день угроза для бананов, считают британские ученые. Им угрожает еще более опасная эпидемия — черной сигатоки, убеждены эксперты из Эксетерского университета в Великобритании.

Перед сигатокой бессилен не только "кавендиш", но и все без исключения прочие сорта бананов.

Положение дел осложняется тем, что за последние полвека глобальное потепление создало в странах Карибского бассейна и Латинской Америки по-настоящему идеальные условия для распространения грибка. Сильнее всего пострадали плантации в Бразилии, Колумбии, Перу, Доминиканской Республики и Эквадоре.

Отметим, что 98% ввозимых на территорию Российской Федерации бананов родом из Эквадора.

Но не все так страшно — пусть черная сигатока остается на сегодняшний день неуязвимой, с грибками из рода Fusarium, вызывающими панамскую болезнь, ученые могут бороться.

Победить грибок помогут ГМО — генно-модифицированные организмы. Исследователи из Технологического университета в Австралии уже вывели сразу несколько линий генно-модифицированных бананов, устойчивых к Fusarium TR4. В ДНК нескольких растений сорта "кавендиш" они добавили ген дикорастущего банана, устойчивого к грибку.

Ранее стало известно, что мошенники шантажируют "Ленту" отравлением продуктов питания.

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