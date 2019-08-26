Журналисты обратили внимание на поцелуй Трампа с женой Макрона

Президент США Дональд Трамп обменялся поцелуями с супругой французского лидера Брижит Макрон в то время, когда лидеры стран и международных организаций собрались во французском Биаррице на фоне океана и маяка для того, чтобы сделать "семейную фотографию" в конце второго дня саммита G7.

Как уточняет телеканал BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп предложили своим женам стать рядом для памятной фотографии. Затем Брижит Макрон и Трамп обменялись приветственными поцелуями. При этом канадский премьер Трюдо и жена американского президента Меланья так же быстро поцеловали друг друга в щеку. Вскоре Трамп взял свою жену за руку.

Напомним, во французском Биаррице в субботу, 24 августа, начался саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника.