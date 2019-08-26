В США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ

Обвинения США в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний являются беспочвенными. Об этом заявил в своем докладе глава Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

По его мнению, американские власти специально делают такие заявления, чтобы освободиться от ограничений в сфере ядерных разработок.

Ранее Госдепартамент выступил с заявлением о том, что РФ якобы испытала ядерное оружие и не придерживалась при этом стандарта нулевой мощности. Глава разведывательного управления министерства обороны США Роберт Эшли - младший сказал, что наша страна, возможно, нарушает ДВЗЯИ.

По словам Кимбалла, которые приводит RT, четыре года назад США считали, что ядерное оружие за последнее время испытала только Северная Корея. Обвинения в адрес России стали звучать, чтобы "ослабить табу на ядерные испытания", отметил он.

Москва все обвинения США отвергает. Постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов потребовал предъявить доказательства, а в противном случае принести извинения.

В докладе Кимбалла отмечается, что государства, подписавшие ДВЗЯИ, должны снова подтвердить свою приверженность соглашению, а также рассмотреть варианты разрешения споров о соблюдении обязательств. К примеру, представители стран могут посещать испытательные полигоны друг друга.

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