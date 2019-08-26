National Interest: США подталкивают РФ и КНР к антиамериканскому союзу

Санкции Соединенных Штатов Америки не всегда эффективны, полезны и оправданы.

Об этом в своей статье для американского издания The National Interest политолог Дэниэл Депетрис.

По мнению эксперта, в целом ряде случаев американские санкции не только не приносят пользу, но и вредят стране. Например, пишет Депетрис, ограничения Вашингтона в отношении Ирана и Венесуэлы лишь усугубляют соперничество Соединенных Штатов Америки с Российской Федерацией и Китайской народной республикой.

Действующий президент США Дональд Трамп же, напоминает политолог, наиболее важной своей внешнеполитической целью называет как раз выстраивание отношений с Россией и Китаем.

Санкции США в отношение нефтяной отрасли Ирана и Венесуэлы, безусловно, подрывают экономику обеих стран, признает Дэниэл Депетрис. Но долгосрочная выгода от американских санкций будет сведена на нет довольно значительными издержками, прогнозирует эксперт.

Так, поясняет политолог, действия Вашингтона открывают России новые возможности заполнить пустоту на рынке и укрепить свои отношения с Поднебесной.

Китайская народная республика все еще закупает нефть как у Ирана, так и у Венесуэлы, указывает Депетрис. Но санкции США рано или поздно вынудят Пекин обратиться к РФ за альтернативой, уверен он.

Введение ограничительных мер в адрес Ирана и Венесуэлы повышает мировой спрос на российскую нефть, убежден политолог. Вашингтону, пишет Дэниэл Депетрис в своей статье для The National Interest, стоит задуматься над тем, что его действия способствуют формированию основными противниками США единого антиамериканского блока.

Военно-воздушные силы Китайской народной республики помогают Российской Федерации устрашать Североатлантический альянс в Европе, сообщало недавно интернет-издание из Китая Sohu.

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