Грузинские предприниматели уходят в минус из-за отсутствия российских туристов в их стране. К такому выводу пришли журналисты НТВ.
По данным телеканала, существенно снизилось число желающих побывать на экскурсии, мало и посетителей кафе. Проходят митинги предпринимателей, требующих от правительства компенсации за убытки. Многие из них делали расчет своего бизнеса именно с учетом российских гостей.
В правительстве страны называют сумму ущерба грузинскому бюджету - 60 миллионов долларов. Многие считают, что эта сумма занижена. Глава республики Саломе Зурабишвили в недавнем интервью немецкому телеканалу удержалась от антироссийских высказываний и призвала западных партнеров помочь наладить диалог с Россией.
Ранее «Правда.Ру» сообщала о массовом митинге в Батуми, на котором жители города потребовали от правительства начать конструктивный диалог с РФ.
Фото: fotodom.ru
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