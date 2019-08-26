НТВ: бюджет Грузии терпит ущерб из-за отсутствия русских туристов

Грузинские предприниматели уходят в минус из-за отсутствия российских туристов в их стране. К такому выводу пришли журналисты НТВ.

По данным телеканала, существенно снизилось число желающих побывать на экскурсии, мало и посетителей кафе. Проходят митинги предпринимателей, требующих от правительства компенсации за убытки. Многие из них делали расчет своего бизнеса именно с учетом российских гостей.

В правительстве страны называют сумму ущерба грузинскому бюджету - 60 миллионов долларов. Многие считают, что эта сумма занижена. Глава республики Саломе Зурабишвили в недавнем интервью немецкому телеканалу удержалась от антироссийских высказываний и призвала западных партнеров помочь наладить диалог с Россией.

Ранее «Правда.Ру» сообщала о массовом митинге в Батуми, на котором жители города потребовали от правительства начать конструктивный диалог с РФ.

Фото: fotodom.ru