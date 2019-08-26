Никому из кандидатов на выборах президента в Абхазии, состоявшихся 25 августа, не удалось набрать 50% голосов избирателей. Республику ждет второй тур.
Всего на выборах было выдвинуто девять кандидатов. По данным СМИ, лидирует действующий глава государства Рауль Хаджимба (26,6%), далее с минимальным отрывом следуют экс-замглавы абхазского МИД Олег Аршба (24,9%) и глава оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния (24,6%). Из-за такой минимальной разницы пока непонятно, кто пройдет во второй тур.
Согласно закону Абхазии, второй тур должен пройти в течение двух недель.
Явка на выборах составила 56%. СМИ сообщают об отсутствии явных нарушений.
Ранее сообщалось, что РФ выделит Абхазии деньги на модернизацию Вооруженных сил республики. Такое заявление сделал российский министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: apsnylife.ru
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