Литве грозит "ядерная гибель" из-за строительства в Белоруссии атомной электростанции. Такое заявление сделал глава партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.
По его мнению, Белоруссию и Россию, которая содействует строительству БелАЭС, совершенно не волнует безопасность электростанции, передает "Sputnik Литва". Не были объявлены даты соблюдения стандартов безопасности и соответствия им, вместо этого сообщаются только даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию, отметил политик.
"Ответная мера пока - спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель. Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", - заключил Ландсбергис.
Напомним, в Литве и ранее заявляли, что БелАЭС угрожает национальной безопасности страны. Со своей стороны Минск гарантирует, что атомная электростанция будет соответствовать всем современным параметрам безопасности.
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