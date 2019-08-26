В Литве заявили об угрозе "ядерной гибели" из-за строительства БелАЭС

Литве грозит "ядерная гибель" из-за строительства в Белоруссии атомной электростанции. Такое заявление сделал глава партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Витаутас Ландсбергис.

По его мнению, Белоруссию и Россию, которая содействует строительству БелАЭС, совершенно не волнует безопасность электростанции, передает "Sputnik Литва". Не были объявлены даты соблюдения стандартов безопасности и соответствия им, вместо этого сообщаются только даты загрузки топлива и технического ввода в эксплуатацию, отметил политик.

"Ответная мера пока - спокойная экономическая защита, отказ Литвы финансировать собственную гибель. Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть все, как рука Божья, в неожиданном направлении", - заключил Ландсбергис.

Напомним, в Литве и ранее заявляли, что БелАЭС угрожает национальной безопасности страны. Со своей стороны Минск гарантирует, что атомная электростанция будет соответствовать всем современным параметрам безопасности.