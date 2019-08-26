The Guardian сообщила о ссоре между Трампом и коллегами по G7 из-за РФ

Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами на саммите "Большой семерки" во Франции из-за позиции по вопросу восстановления формата G8 с участием России. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Как отмечают журналисты, разногласия по этому поводу возникли во время субботнего ужина. Американский лидер заявил, что Россия должна вернуться, однако британский премьер Борис Джонсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и председатель совета ЕС Дональд Туск высказались против. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию. Поддержал предложение президента США лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

По мнению большинства лидеров G7, страны "семерки" - это "семья, клуб, сообщество либеральных демократий". Россия не отстаивает подобные ценности, поэтому ей нет места в объединении, настаивают противники идеи Трампа. В свою очередь американский лидер считает, что для обсуждения вопросов по Ирану, Сирии и КНДР требуются обязательное присутствие России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Трамп может пригласить российского лидера Владимира Путина в качестве гостя на саммит G7 в 2020 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Москва рассмотрит подобное предложение, если оно поступит.

Читайте также: СМИ: Япония готова обсуждать возвращение России в G8

В СФ считают, что к политикам Евросоюза возвращается здравый смысл