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Поставки дизельного топлива из России на Украину снизились вдвое

Мир » Бывший СССР » Украина print

Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в текущем месяце снизились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Киева. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

"В августе объемы поставок дизеля уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее", - написал он на своей странице в Facebook. 

При этом, отметил представитель президента, речь о дефиците топлива не идет, поскольку за тот же период значительно увеличились поставки из Белоруссии и стран Европейского союза. Цены на топливо в стране также несколько снизились, отметил Герус. Это доказывает, что решение о вводе пошлин "было продуманным, своевременным и эффективным", заключил он. 

Напомним, в июле правительство Украины ввело пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Пошлина на дизельное топливо составляет 3,74% с начала августа и 4% - с октября. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинцам рекомендовали заранее запасаться газом на зиму. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. На своей странице в Facebook он написал, что для гарантии газоснабжения и защиты потребителей от повышения цен активно закачивается газ в подземные хранилища, но какой будет цена зимой, прогнозировать сложно. 

Читайте также: "Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа

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Темы сырье россия украина поставки экономика дизельное топливо
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