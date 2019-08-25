Поставки дизельного топлива из России на Украину снизились вдвое

Объемы поставок российского дизельного топлива на Украину в текущем месяце снизились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Киева. Такое заявление сделал представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

"В августе объемы поставок дизеля уменьшатся вдвое и составят около 20% нашего рынка, а не 45%, как было ранее", - написал он на своей странице в Facebook.

При этом, отметил представитель президента, речь о дефиците топлива не идет, поскольку за тот же период значительно увеличились поставки из Белоруссии и стран Европейского союза. Цены на топливо в стране также несколько снизились, отметил Герус. Это доказывает, что решение о вводе пошлин "было продуманным, своевременным и эффективным", заключил он.

Напомним, в июле правительство Украины ввело пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Пошлина на дизельное топливо составляет 3,74% с начала августа и 4% - с октября.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинцам рекомендовали заранее запасаться газом на зиму. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. На своей странице в Facebook он написал, что для гарантии газоснабжения и защиты потребителей от повышения цен активно закачивается газ в подземные хранилища, но какой будет цена зимой, прогнозировать сложно.

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