Пользователи социальных сетей высмеяли исполнение стюардессой Международных авиалиний Украины национального гимна. Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале авиакомпании.
Акция была приурочена ко Дню независимости Украины. Стюардесса спела гимн, а затем всем пассажирам раздали маленькие национальные флаги.
Некоторые пользователи оценили патриотичное выступление сотрудницы авиакомпании весьма критично. "Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием", - написала одна из комментаторов. "Одним словом, цирк. Лучше бы привели в соответствие параметры цена-качество своих услуг", - высказался другой.
Некоторые похвалили стюардессу за красивый голос, но почитали исполнение гимна в самолете неуместным. "Голос замечательный. А вот место и время для исполнения этого произведения ничего, кроме сарказма, не вызывает", - резюмировал один из юзеров.
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