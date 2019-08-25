Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете

Мир » Бывший СССР » Украина print

Пользователи социальных сетей высмеяли исполнение стюардессой Международных авиалиний Украины национального гимна. Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале авиакомпании.

Акция была приурочена ко Дню независимости Украины. Стюардесса спела гимн, а затем всем пассажирам раздали маленькие национальные флаги. 

Некоторые пользователи оценили патриотичное выступление сотрудницы авиакомпании весьма критично. "Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием", - написала одна из комментаторов. "Одним словом, цирк. Лучше бы привели в соответствие параметры цена-качество своих услуг", - высказался другой. 

Некоторые похвалили стюардессу за красивый голос, но почитали исполнение гимна в самолете неуместным. "Голос замечательный. А вот место и время для исполнения этого произведения ничего, кроме сарказма, не вызывает", - резюмировал один из юзеров. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы гимн украина самолет стюардесса
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Соль способна вылечить многие недуги
Недвижимость
Покупка квартиры на этапе строительства
Авто
Сухая мойка машины
Новости Все >
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Трамп заявил о скором заключении "самого крупного" соглашения с Японией
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Девятилетняя китаянка смогла проплыть 26,7 км за 13 часов
Трамп остался "не в восторге" от ракетных запусков КНДР
Приход Исаакиевского собора не согласовал график служб с музеем
Росгвардия проведет проверку после видео с "сотрудниками на обеде"
Ученые признали четвертую отрицательную группу крови самой опасной
Меньше всего женщин-пилотов оказалось в "Аэрофлоте" и Emirates
Последние материалы
Соль способна вылечить многие недуги
Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете
Трамп заявил о скором заключении "самого крупного" соглашения с Японией
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Девятилетняя китаянка смогла проплыть 26,7 км за 13 часов
Трамп остался "не в восторге" от ракетных запусков КНДР
Приход Исаакиевского собора не согласовал график служб с музеем
Росгвардия проведет проверку после видео с "сотрудниками на обеде"
Покупка квартиры на этапе строительства
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Культура
Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США

Чаще всего жители столицы слушали именно "Bad guy" от Billie Eilish, сообщает "Яндекс.Музыка".

Главным хитом этого лета в Москве стала песня 17-летней певицы из США
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Военные новости
''Армата'' оказалась небоеспособной
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Новости Грузии
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"

Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.

В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Мир. Новости мира
Путин: РФ подготовит симметричный ответ на угрожающие ей действия США
Происшествия
Иванов назвал ахинеей сравнения аварии под Архангельском с Чернобылем
Финансы
Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья

В начале августа президент России подписал закон о ряде изменений в действующее законодательство, результатом которых станет наведение порядка на рынке микрокредитования.

Подписан закон о запрете выдачи займов под залог жилья
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Евросоюз
Режиссер: ненависть пришла и захватывает добродушную Францию
Новости Белоруссии
Персона нон грата в Белоруссии: о батьке и народе
Новости Украины
В Guardian подписали фотографию "Крым-Россия"
Игорь Буккер Флуоресценция - признак внеземной жизни Игорь Буккер Станислав Варыханов На защиту государства встала депутатская комиссия Станислав Варыханов Любовь Степушова Бразильская газета о жизни российских военных в Венесуэле Любовь Степушова
Комментарии
Эксперты: спасти мир можно по заветам Сталина
Жириновский: России пора отказаться от так называемой "дружбы народов"
Глава Евросовета Туск предложил принять в G8 Украину, а не Россию
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
Украинский актер рассказал о муках из-за разрыва отношений с Россией
Washington Examiner: Врагу не место в "Большой семерке"
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Мораторий на смертную казнь назвали инструментом, разрушающим Россию
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
В Тбилиси назвали Россию "врагом", который держит Грузию "в напряжении"
Кравчук назвал жадность и карьеризм главными недостатками Порошенко
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
ВЦИОМ: 50% россиян не знают порядка цветов государственного флага РФ
Зеленский вспомнил про украинских казаков, взявших Дюнкерк
Трамп допустил приглашение Путина на саммит G7 в качестве гостя
История и современность
Бимаранская шкатулка - ценный золотой артефакт
Бимаранская шкатулка - ценный золотой артефакт
История золотой лихорадки продолжает влиять на мир, в котором мы живем сегодня
История золотой лихорадки продолжает влиять на мир, в котором мы живем сегодня
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
В Госдуме поддержали идею об обязанности росгвардейцев представляться
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Британия направила в неспокойный Ормузский залив еще один свой корабль
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Учения ВМС США со странами Юго-Восточной Азии стартуют в сентябре
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Российские подводные лодки провели пуски ракет "Синева" и "Булава"
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Как русские заставили прусского короля считать себя главной угрозой
Загадка Амазонки: как конкистадоры встретили белокожих женщин-воительниц
Загадка Амазонки: как конкистадоры встретили белокожих женщин-воительниц
Украину готовят к признанию Крыма российским
Украину готовят к признанию Крыма российским
От цыганов до мигрантов: как решать национальные конфликты
От цыганов до мигрантов: как решать национальные конфликты
Фотогалереи
ТОП-5 самых опасных автомобилей в России 5 Фото ТОП-5 самых опасных автомобилей в России
Секс-символа выбрали от безнадеги 10 Фото Секс-символа выбрали от безнадеги
"Китайская броня" в сандаликах 6 Фото "Китайская броня" в сандаликах
Простые ответы на вопросы почемучек 10 Фото Простые ответы на вопросы почемучек
Их "мяу" для нас - закон! 7 Фото Их "мяу" для нас - закон!
Домашнее
Мастит у кормящей мамы: как с ним справиться
Полезные советы при выборе няни ребёнку
Самое время поддержать иммунитет
Семь предубеждений о детском аутизме
Насколько эффективно употребление плаценты для омоложения
Лечение синдрома токсического шока
Как правильно оказать первую помощь при "синем" и "бледном" утоплении
37-летняя Бритни Спирс не смогла избавиться от опеки отца
Проблемы со зрением после 40 лет: катаракта, глаукома и другие
Проблемы со зрением после 40 лет: катаракта, глаукома и другие
Детский энурез: что делать родителям при этой проблеме
Детский энурез: что делать родителям при этой проблеме
Исследования сна: недосып и пересып
Исследования сна: недосып и пересып
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Представительницы этих знаков Зодиака не взрослеют
Как избавиться от кистозных угрей
Как избавиться от кистозных угрей
Как ухаживать за кожей: бьюти-правила для путешественниц
Как ухаживать за кожей: бьюти-правила для путешественниц
Лучшие мужья - представители этих знаков Зодиака
Лучшие мужья - представители этих знаков Зодиака
Полезные советы для девушек
Полезные советы для девушек
Модная мебель в стиле "лофт" из труб
Модная мебель в стиле "лофт" из труб
Мебель-трансформер для маленькой квартиры
Мебель-трансформер для маленькой квартиры
Забавные фото
Опасные горные серпантины, или Дороги смертников 11 Фото Опасные горные серпантины, или Дороги смертников
Сойдет для сельской местности? 9 Фото Сойдет для сельской местности?
Дебри, в которых все мечтают затеряться 8 Фото Дебри, в которых все мечтают затеряться
Зверская охота 5 Фото Зверская охота
Природа - великий художник 8 Фото Природа - великий художник
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ