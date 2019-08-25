Стюардессу высмеяли за исполнение гимна Украины в самолете

Пользователи социальных сетей высмеяли исполнение стюардессой Международных авиалиний Украины национального гимна. Видеозапись была опубликована на официальном YouTube-канале авиакомпании.

Акция была приурочена ко Дню независимости Украины. Стюардесса спела гимн, а затем всем пассажирам раздали маленькие национальные флаги.

Некоторые пользователи оценили патриотичное выступление сотрудницы авиакомпании весьма критично. "Невообразимый идиотизм. Иностранцев-то за что мучить своим завыванием", - написала одна из комментаторов. "Одним словом, цирк. Лучше бы привели в соответствие параметры цена-качество своих услуг", - высказался другой.

Некоторые похвалили стюардессу за красивый голос, но почитали исполнение гимна в самолете неуместным. "Голос замечательный. А вот место и время для исполнения этого произведения ничего, кроме сарказма, не вызывает", - резюмировал один из юзеров.