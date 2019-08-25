Трамп заявил о скором заключении "самого крупного" соглашения с Японией

Торговое соглашение с Японией может быть заключено в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время саммита G7 во Франции.

"Мы работаем над ним. Это очень крупное соглашение, самое серьезное соглашение с Японией. Если все пойдет хорошо, то детали мы, возможно, узнаем к концу этой встречи", - сказал он после встречи с японским премьером Синдзо Абэ.

Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что американская сторона хотела бы как можно быстрее заключить новое торговое соглашение с Японией. По его словам, Токио отдает предпочтение австралийским и канадским экспортерам.

Напомним, в 2017 году Трамп подписал меморандум о запуске процесса выхода страны из Транстихоокеанского партнерства, в котором участвовали 12 стран и за который также выступала Япония. Американский президент предложил вести переговоры о торговых соглашениях один на один.