Девятилетняя китаянка смогла проплыть 26,7 км за 13 часов

Девятилетняя китаянка сумела переплыть пролив Цюнчжоу, который разделяет южный китайский остров Хайнань и материковую провинцию Гуандун. Заплыв продолжался 13 часов.

В общей сложности девочке пришлось преодолеть 26,7 км. Вместе с ней пролив переплывали еще девять взрослых пловцов. За каждым из участников следовала лодка, чтобы следить за их состоянием. Согласно правилам, подниматься на борт во время заплыва было запрещено. В противном случае спортсмена сразу же дисквалифицировали.

Участники заплыва столкнулись с множеством трудностей. Самыми главными из них оказались сильное течение и большое количество медуз. Однако девочка успешно завершила заплыв и стала самой юной спортсменкой, переплывшей пролив Цюнчжоу.

"Некоторые говорят, что я удивительная, а другие критикуют моих родителей за то, что я подвергаю себя таким опасным испытаниям. Но мне нравится плавать, и это то, что я хочу делать", - сказала она в интервью местным журналистам.