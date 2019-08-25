Зеленский вспомнил про украинских казаков, взявших Дюнкерк

Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи по случаю Дня независимости напомнил согражданам о взятии украинскими казаками французской крепости Дюнкерк в XVII веке. Достоверность этого эпизода под сомнение ставят многие историки.

Стенограмма торжественной речи украинского президента опубликована на его официальном сайте. "Не совсем правильно говорить, что Украине - 28 лет. Ведь до 91-го года мы успели немало. Произошло крещение Киевской Руси, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк. Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение космоса". - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что официальных подтверждений взятия французской крепости казаками во время Тридцатилетней войны в Европе пока нет. По одной из версий, казак Иван Сирко стал участником битвы по ошибке вместо полковника де Сиро.

Тридцатилетняя война - это масштабный конфликт в Европе XVII века, в котором приняли участие все ведущие державы того времени. Основные боевые действия развернулись на территории Священной Римской империи.