Украинский актер рассказал о муках из-за разрыва отношений с Россией

Украинский актер Алексей Горбунов рассказал об испытываемых мучениях из-за ухудшения отношений его страны с Россией.

По его словам, он не может предсказать, сколько еще времени у государств уйдет на взаимное примирение. "Я не могу знать этого, я же не политик. Я жду не дождусь, когда это все закончится", - сказал актер в интервью телеканалу ТСН.

Он также добавил, что из-за сложившейся ситуации у него "сердце кровью обливается". Артист упомянул и запрет на прямые авиарейсы из Украины в Россию, который мешает многим украинцам встречаться со своими родственниками.

"Это же не я такие законы придумываю. Я уже три года об этом говорю: я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, усложняющих жизнь людей со всех сторон", - отметил Горбунов и подчеркнул, что у него до сих пор прекрасные отношения с коллегами из России.